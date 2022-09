Lopetegui sort du silence : «Nous partons tristes, nous avons bien fait de gagner…»

L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, a été déçu par le match nul à Copenhague (0-0), le premier point de l’équipe dans le tournoi, car il estime avoir fait assez pour gagner, même s’il a apprécié la solidité de la défense.

«Nous partons tristes, je pense que nous avons bien fait pour gagner. Ce n’est pas facile d’avoir cinq ou six occasions en Ligue des champions», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Lopetegui a souligné que dans cette compétition, il est important de dominer les zones et que l’équipe n’a pas su être efficace.

«C’était dommage de ne pas profiter des occasions, mais au final on a marqué un point et on va tout jouer dans le double cross avec Dortmund», a-t-il déclaré.

L’entraîneur de Séville a souligné qu’il s’agissait du premier match avec une feuille blanche, grâce à une bonne attitude défensive, et a reconnu le travail des jeunes Carmona et Salas.

Les changements en deuxième mi-temps visaient à en mettre plus sur le but, mais l’entraîneur a admis qu’il y avait trop de joueurs qui devaient encore accélérer le rythme.

Il a également fait l’éloge d’Isco, dont le jeu était «bon», même si après deux saisons sans jeu et plusieurs matchs de suite, il est venu un peu juste dans les dernières minutes.

«Isco va marquer une époque dans ce club, j’en suis sûr», a déclaré Lopetegui, convaincu que lorsque toute l’équipe prendra du rythme et de la confiance, «nous allons être beaucoup plus performants».