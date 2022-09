Lopetegui lâche la vérité : «On le jouera contre le Borussia Dortmund…»

Julen Lopetegui, entraîneur de Séville, est reparti satisfait du match de son équipe à Copenhague.

«C’est un parcours très difficile et cela a été dommage de ne pas saisir ces quatre ou cinq occasions claires que nous avons eues. C’est le premier point de la Ligue des champions.

On voulait les trois points et on ne l’a pas eu faute de succès en première mi-temps. Dans le football sans succès dans les zones c’est difficile de gagner», a indiqué l’entraîneur basque, heureux de «la première cage inviolée de la saison dans un terrain très difficile».

«Quand vous ne faites pas les choses correctement, c’est difficile de gagner, mais peu d’équipes gagnent ici. Nous méritions de gagner le match, mais si vous ne faites pas les choses correctement, c’est compliqué.

Nous n’avons pas perdu notre sang-froid à l’arrière, bien que nous ayons fini par jouer avec des joueurs qui n’étaient pas à leur meilleur. Nous sommes partis tristes parce que nous voulions gagner», a-t-il ajouté.

Le Basque a souligné l’un de ses élèves préférés : «Isco a joué un bon match sans être à son meilleur niveau, mais nous avons besoin du repos pour améliorer leurs performances. L’effet de la façon dont il aborde les matchs aura un impact positif sur le reste.

Quand tous les joueurs prendront confiance et que le rythme que doit avoir l’équipe s’améliorera. Nous travaillons tous dur pour atteindre la vitesse de croisière souhaitée. L’équipe s’améliore, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés et il faut commencer. Plus il y a de joueurs et plus plus tôt, ils commencent à ajouter mieux», se souvient-il.

Lopetegui a insisté sur le fait que l’avenir de la Ligue des champions se situerait entre Séville et Dortmund.

«On a un point et on jouera le match double avec le Borussia Dortmund pour la passe. Il reste 12 points, le déplacement à Manchester et l’accueil de Copenhague à domicile, mais les confrontations directes avec Dortmund seront très importantes».