Longue conversation privée entre Benzema et Mbappe

Karim Benzema et Kylian Mbappé ont discuté pendant environ 15 minutes dans l’un des vestiaires du stade Santiago Bernabéu après la victoire du Real Madrid contre le PSG (3-1) en 8e de finale de la Ligue des champions.

Le match, documenté par le journal Marca, n’est pas étranger au fait que tous deux sont coéquipiers en équipe de France, mais le départ imminent et annoncé de longue date de Mbappé vers Madrid rend le match plus attrayant.

La même source indique également que le jeune attaquant français, qui a célébré un but à trois reprises mais un seul en valait la peine après l’intervention du VAR, était abattu, mais aussi plus convaincu que le passage au Real est juste et a toujours été cordial avec le Real, joueurs et staff. Il est suggéré que Benzema ait donné plusieurs conseils à son coéquipier et probablement futur coéquipier en club.