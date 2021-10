Massimilano Allegri : coup dur pour l’entraîneur de Juventus

En avant-première du documentaire qui sortira en 2022, l’épouse de l’ancien joueur revient sur les coups qui ont fait basculer son mariage.

Coleen Rooney s’est exprimé pour la première fois sur les scandales sexuels et l’ivresse dans lesquels Wayne Rooney a joué ces dernières années et a décrit son comportement comme «inacceptable».

Le Britannique, qui a rencontré le footballeur à l’âge de 12 ans, a formé avec lui une belle famille de quatre enfants mais ils n’ont jamais pu atteindre un bonheur conjugal idyllique en raison des infidélités de l’attaquant.

Dans un documentaire à paraître prochainement pour Amazon Prime sur la carrière du joueur, Coleen a particulièrement réfléchi à l’un des moments qui a hanté Rooney pendant pratiquement toute sa carrière.

Le couple a commencé à se fréquenter à l’âge de 16 ans. C’était en 2002, et Wayne, un adolescent doté d’un énorme talent de footballeur, faisait ses débuts pour Everton et marquerait son premier but en Premier League avant même de fêter son 17e anniversaire.

Cela commençait à être connu, et selon Coleen, les entreprises n’étaient pas bonnes. C’est à cette époque qu’a eu lieu le scandale Rooney avec trois prostituées : «Je savais que les groupes avec lesquels Wayne traînait, avec l’alcool, n’étaient pas bons. Je lui pardonne, mais ce n’était pas acceptable», explique Coleen. En fait, Wayne dit que «les gens me regardent toujours d’une manière différente» à cause de cet incident.

Mais son bon travail sur le terrain a amené Manchester United à fixer les yeux sur lui et à le signer en 2004, alors qu’il n’avait que 18 ans. Cette année-là, on a découvert que Rooney avait payé 140 livres (environ 165 euros) pour avoir des relations sexuelles avec Charlotte Glover, une prostituée de 21 ans.

De plus, la presse britannique a affirmé qu’il avait également couché avec Gina McCarrick, 37 ans, et Patricia Tierney, 48 ans. Coleen n’a pas parlé publiquement à l’époque, mais a admis plus tard que lorsque le scandale a été révélé, elle n’avait pas encore couché avec Rooney.

Marié depuis 2008

L’amour suscité depuis sa jeunesse a surmonté les scandales et les deux se sont mariés en 2008, mais même alors, Rooney n’a pas pu échapper à une rechute. En 2010, son nom fait à nouveau la une des journaux car il a couché avec deux autres prostituées.

Dans leur pays, ils ont assuré que Wayne gardait des rendez-vous secrets dans un hôtel avec Jenny Thompson et Helen Wood en échange de plus de 1 000 livres la nuit (1 200 euros). À l’époque, Coleen était enceinte de son premier enfant, Kai.

Le petit était le premier des quatre enfants que le couple a eus, mais cela n’a pas empêché de nouveaux scandales. En 2017, Rooney a été accusé d’avoir conduit sous l’influence de l’alcool une voiture appartenant à une femme qu’il avait récupérée après 10 heures de consommation d’alcool alors que sa femme et ses enfants étaient en vacances. Selon la femme, ils ont tous les deux partagé «des bisous et des câlins» et les choses auraient empiré si la police ne l’avait pas arrêté.

Après son retour d’Espagne, Coleen a fait un post commenté sur Facebook : «Beaucoup de gens penseront probablement que je suis stupide de continuer mon mariage. Je ne suis pas stupide, je connais mon propre esprit et c’est quelque chose sur lequel je veux essayer de travailler. Avant qu’ils ne fassent les gros titres… Non, je ne vais pas accepter Wayne parce qu’il n’est jamais parti. Oui, nous avons passé du temps séparément et j’ai pensé que mon mariage était peut-être terminé. Je ne vais pas énumérer les qualités de Wayne en tant que personne, puisque je ne pense pas qu’il le mérite pour le moment, mais une chose est qu’il est un père brillant. Il a fait des erreurs stupides et égoïstes, dont certaines lui ont appris, certaines dont il a évidemment non. Cependant, est-ce que cela peut changer ? la vie, vous ne savez pas ce qui se passera demain», a-t-il écrit.

Il a blâmé l’alcool et a nié être avec lui pour de l’argent

«Une chose que je sais, c’est que trop d’alcool dans une fête est dangereux et de nombreuses erreurs stupides sont commises et des choses sont dites sous son influence. Je ne ferais jamais confiance à quelqu’un qui a bu de l’alcool. Certaines personnes changent radicalement», a-t-il déclaré pour essayer donner un motif au comportement de son mari.

Selon elle, l’amour et sa famille sont ce qui maintient Wayne et elle ensemble, c’est pourquoi elle a toujours voulu «le faire fonctionner». «Je veux essayer de continuer notre mariage et vivre en famille, c’est ce que je veux faire».

Ses propos n’ont pas eu l’effet escompté, car en 2019 il a été vu en train de boire avec une serveuse quelques semaines après avoir été arrêté ivre à Washington DC, et cette même année il a reconnu s’être trompé après des photos de lui dormant dans un hôtel avec plusieurs femmes.

Les mots de Coleen et un voyage à travers la trajectoire de Rooney avec des déclarations de collègues tels que Ferdinand et David Beckham arriveront sur Amazon Prime au début de 2022.