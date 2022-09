Lizzy Anjorin : «je dis et je le jure, mon mari ne m’a jamais trompé»

L’actrice nigériane, Lizzy Anjorin a déclaré que son mari, Lateef Lawal, ne l’a jamais trompée depuis leur mariage. Elle l’a fait savoir dans une vidéo aperçue en ligne, soulignant qu’elle peut jurer avec tout.

Lizzy et Lawal se sont mariés en juillet 2020 lors d’une cérémonie de mariage privée et ont accueilli leur premier enfant ensemble aux États-Unis. La mère de l’un d’entre eux dans la vidéo virale a rejeté les rumeurs d’une crise dans son mariage, à cause de l’infidélité présumée de son mari.

Selon Lizzy, son mari est un homme honnête dans l’âme, volontaire, têtu et a ses défauts de caractère. Elle a dit que son mari ne la ridiculiserait jamais en couchant avec d’autres femmes, ajoutant qu’elle peut jurer avec tout, que Lawal ne l’a jamais trompée depuis leur mariage.

«Lateef est un homme décent jusqu’à la moelle. Il pourrait avoir sa propre attitude, personne n’est parfait. Lawal est volontaire et têtu. Mais qu’il me ridiculise en couchant avec d’autres dames n’est pas possible. Je peux jurer avec tout que depuis que nous nous sommes mariés, il ne m’a pas trompé ni couché avec une autre femme», a-t-elle déclaré.