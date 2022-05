Liverpool s’apprête à arracher ce grand jour au FC Barcelone

S’adressant au Daily Mail, cet ancien joueur du Real Madrid Mikael Owen a déclaré que les espagnol seront battu par Liverpool.

La finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool approche et quelques heures avant la confrontation, lequel des deux arrive le mieux et avec plus de chances de gagner devient plus important. Le Real Madrid porte l’expérience de ses 13 victoires en Coupe et des trois qui se sont produites entre 2016 et 2018, mais Liverpool est actuellement, pour presque tous les connaisseurs,la meilleure équipe de football du monde.

Et celui qui pense dans le même sens est une légende qui a joué à la fois pour Liverpool et Madrid : Michael Owen. L’ancien attaquant anglais, Ballon d’Or en 2001, est persuadé que les Reds seront les vainqueurs : «Liverpool est meilleur que le Real Madrid et peut les détruire, 3-1 ou 3-0, c’est ma prédiction».

S’adressant au Daily Mail, Owen a expliqué pourquoi Liverpool, son premier club, pouvait gagner : «Je pense qu’ils pourraient les battre de manière raisonnablement convaincante, car c’est une équipe exceptionnelle en ce moment et ils sont trop bons pour Madrid».

Cependant, il a montré du respect pour le Real Madrid, où il a joué entre 2004 et 2005 : «Je suis sûr qu’ils croient que son nom est dans le titre, après avoir traversé la phase de groupes, contre Chelsea d’une manière incroyable…».

«Pour Manchester City, les battre, était aussi incroyable. Mais je pense que Liverpool a beaucoup d’expérience et est très bon. Ils ne voudront pas entrer dans le match avec eux, car je pense que Madrid est la meilleure équipe quand il vient de savoir comment gagner des matchs serrés».

Owen a précisé pour qui il soutenait, Liverpool, bien sûr: «Tout le monde sait que j’ai passé la moitié de ma vie à Liverpool. Ne vous méprenez pas, j’ai passé une excellente année à Madrid, j’ai rencontré des gens formidables et j’ai vécu une merveilleuse vivre».