Liverpool-Real Madrid : Vinicius était hors-jeu (photo)

Ironiquement, ce succès du Real Madrid en Ligue des champions vient pourtant renforcer Mbappé dans sa position. Il suffit parfois d’un like pour faire passer un message de taille. C’est ce que vient précisément de montrer la mère de Kylian Mbappé après la victoire du Real Madrid !

L’un des arguments qui ont poussé le champion du monde à rester est la volonté de construire sa propre histoire, et de continuer à faire grandir le PSG en lui offrant sa première C1, plutôt que de rejoindre un club au palmarès déjà garni de façon incomparable.

Ainsi, Fayza Lamari, la mère du joueur, a liké samedi soir un tweet du journaliste Hervé Penot, livrant peut-être toute l’explication du choix de Kylian Mbappé.

«Voilà pourquoi Mbappé a eu raison de rester au PSG. Quelle est la plus value d’aller chez un champion d’Espagne et d’Europe ? Aucune, estime le journaliste de L’Equipe. Impossible de faire mieux même en marquant 70 buts. A Paris, il peut marquer l’histoire. Dès l’année prochaine ?»

Voilà pourquoi @KMbappe a eu raison de rester à @PSG_inside . Quelle est la plus value d’aller chez un champion d’Espagne et d’Europe ? Aucune. Impossible de faire mieux même en marquant 70 buts. A Paris, il peut marquer l’histoire. Dès l’année prochaine ? — Herve Penot (@hpenot_lequipe) May 28, 2022

Un tweet qui explique que le vrai challenge pour Kylian Mbappé est bien de conquérir la première Ligue des champions de l’histoire du PSG, plutôt qu’une de plus avec ce Real Madrid qui sera, avec ou sans lui, un géant d’Europe. Les motivations de Mbappé pour prolonger son encore plus claires ce soir…