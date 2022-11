Liverpool : mauvaise pour Sadio Mané, à deux semaines de la Coupe du Monde !

Clara Chía Martí a attiré l’attention lors du dernier match de Gerard Piqué, alors que le joueur de 23 ans a consolé le footballeur en lui donnant un tendre baiser à la fin de ses adieux au FC Barcelone. Grâce aux réseaux sociaux, la vidéo a été viralisée dans laquelle on voit l’un des moments les plus romantiques de Clara Chía et Gerard Piqué.

Le samedi 5 novembre 2022 était le dernier match de Gerard Piqué en tant que défenseur de Barcelone, puisqu’il y a quelques jours, il a annoncé qu’il se retirerait définitivement du football.

Selon le journaliste Jordi Martin, Piqué aurait choisi d’abandonner le football après avoir été le protagoniste des gros titres après la séparation d’avec Shakira.

Clara Chía Martí a accompagné Gerard Piqué à son match d’adieu

Bien qu’il ait été dit que Clara Chía Martí n’assisterait pas au match d’adieu de Gerard Piqué en raison de la récente pression médiatique à laquelle elle a été soumise, la jeune femme est arrivée au Camp Nou pour consoler le défenseur à un moment si spécial.

À travers les réseaux sociaux, le portail Directo Gol a montré une vidéo dans laquelle on voit comment la petite amie de Gerard Piqué donne un tendre baiser au footballeur à la fin de son hommage.

Sur les images, on peut voir que Clara Chía Martí embrasse Gerard Piqué et, plus tard, le footballeur la serre dans ses bras. Selon les médias, Piqué était accompagné de sa famille à ce moment très spécial de sa vie.

😘 El primer beso de @3gerardpique tras el homenaje ❤️ El central compartió este día tan especial con sus seres queridos 🎥 Imagen @Gol 📺 #DirectoGol pic.twitter.com/huKShvxHB5 — Directo Gol (@DirectoGol) November 5, 2022

Les enfants de Shakira accompagnent Gerard Piqué dans son dernier match

Un moment très émouvant des adieux de Gerard Piqué a été lorsque les enfants de Shakira sont apparus au stade, alors que Sasha et Milan accompagnaient leur père à un moment aussi important pour sa carrière. Les petits sont apparus avec le maillot du FC Barcelone et ont salué tous les participants .

Rappelons que Gerard Piqué et Shakira sont actuellement en pleine bataille judiciaire pour déterminer qui gardera la garde de leurs enfants, car – selon les médias internationaux – le chanteur veut les emmener vivre à Miami, tandis que Piqué veut qu’ils le fassent. rester à Barcelone.

Le départ de Gerard Piqué du football a été une polémique à laquelle peu s’attendaient, puisque même certains internautes disent que la décision du défenseur n’était pas de porter le maillot avec le nom de Shakira, car il y a quelques jours, il a été annoncé que l’équipe de football de Barcelone a un accord avec Spotify, qui obligera les joueurs à porter une chemise avec le nom du chanteur .