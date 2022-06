Liverpool : «Ma relation avec Sadio Mané…», Mohamed Salah

Luka Modric est le seul milieu de terrain à avoir remporté le Ballon d’Or ces derniers temps. Cependant, l’éternel Zinedine Zidane fait partie de ceux qui croient qu’il existe un autre maître du milieu de terrain qui, à son apogée, aurait pu être reconnu comme le meilleur footballeur de la planète.

Il y a quelques années, alors qu’il était encore entraîneur du Real Madrid, la légende française a dû assister à la fin de l’aventure d’Andrés Iniesta en tant que joueur du Fútbol Club Barcelona.

Et juste à ce moment, tout en exprimant son admiration pour l’ancien capitaine du culé, il l’a félicité en disant qu’il méritait d’être parmi les vainqueurs du Ballon D’Or.

Zidane a conclu qu’il faisait partie de ceux qui auraient décerné à Don Andrés le prix individuel le plus élevé de la planète en 2010. Oui, l’année où il a marqué le but avec lequel l’équipe nationale espagnole a remporté la première Coupe du monde de toute son histoire.

«Quand on parle d’Andrés Iniesta, on ne parle pas du Real Madrid ou du FC Barcelone, on parle d’un joueur extraordinaire dans le monde du football. Peut-être qu’il n’a pas gagné le Ballon d’Or, mais il l’a mérité.

Surtout quand il a remporté la Coupe du monde. Il a fait une année incroyable, a remporté la Coupe du monde et a marqué en finale. Je pense honnêtement qu’il l’a mérité cette année-là», a commenté Zizou, selon les déclarations qui ont été recueillies et traduites par RealMadridTV.