Liverpool FC : Jürgen Klopp n’exclut pas son limogeage

En plein scandale, la prise de position des parents de la nouvelle petite amie du footballeur barcelonais, accusée de multiples infidélités, a fuité.

Gerard Piqué et Clara Chía Martí ont attiré l’attention des médias ces dernières semaines après être apparus en public pour la première fois lors d’un concert, puis avoir fait la couverture d’un magazine.

Au milieu de cette nouvelle romance, le footballeur espagnol a été l’un des plus attaqués car il a été accusé d’avoir été infidèle à Shakira non seulement avec la jeune femme de 23 ans mais avec d’autres femmes au cours des 12 années où ils étaient ensemble. .

Pourtant , Gerard Piqué ignore les critiques et n’a pas peur de s’afficher en public avec sa petite amie car selon les dires de Jordi Martin, le paparazzi qui a suivi de près le scandale, la relation des deux a été officialisée puisqu’ils vivent déjà avec les parents de tous les deux.

Cette semaine, nous avons pu apprendre que Clara Chía et la star de Barcelone ont eu une liaison il y a un an et non des mois comme cela a été spéculé, en plus du fait que ses parents connaissent le joueur depuis juin de l’année dernière.

A ce propos, et selon certains médias, la position de ses parents a été révélée quant à la relation que sa fille entretient avec le footballeur et qui est devenue l’une des plus médiatiques du moment.

«Ils connaissent Gérard depuis longtemps et ils s’aiment à merveille… Ils ont décidé de ne pas apparaître du tout et demandent à être respectés», a déclaré une source proche du jeune étudiant à El Español.

De leur côté, les parents du footballeur semblent satisfaits de la nouvelle liaison de leur fils , et il a même été révélé qu’ils étaient d’accord pour que Piqué l’engage dans son entreprise afin de cacher la supercherie sur Shakira.

En pleine spéculation sur la rupture de Piqué et Shakira , enfin, le footballeur en a parlé à travers un communiqué, condamnant l’atteinte à sa vie privée et à celle de sa famille, pour laquelle il a prévenu qu’il intenterait une action en justice.