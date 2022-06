Liverpool fait ses adieux à Sadio Mané (vidéo) !

L’attaquant Sadio Mané a été officialisé ce mercredi 22 juin 2022 par le Bayern Munich, après avoir représenté Liverpool lors des six dernières saisons. Les rouges ont fait leurs adieux au Sénégalais via les réseaux sociaux.

«Tant de moments en rouge que nous n’oublierons jamais», lit-on dans la légende qui accompagne la vidéo. On rappelle que Mané, 30 ans, a disputé 269 matchs avec Liverpool, marqué 120 buts, remporté une Ligue des champions, un championnat anglais, une coupe d’Angleterre et une coupe de la ligue d’Angleterre.

Not only a fantastic player for us on the pitch, but a fantastic person too…

Sadio kept his special promise after meeting lifelong fan Lee Swan through @NIVEAMENUK’s Dear Liverpool FC series 🥰 pic.twitter.com/Gu8XZzzcrN

— Liverpool FC (@LFC) June 22, 2022