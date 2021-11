Liverpool : comment Jürgen Klopp a-t-il vécu la défaite de son équipe ?

Qui a le meilleur numéro et est le meilleur d’Europe cette saison entre Robert Lewandoski et Mohamed Salah ? Voyons leurs chiffres.

Robert Lewandoski et Mohamed Salah, tous les deux sont inévitables. Ils sont une force de frappe fiable qui apparaîtra toujours lorsque le besoin l’exigera.

Leurs chiffres au cours de la saison 2021/2022 ont été incroyables, tous deux sont des buteurs intelligents et incontournables. Ils ont battu des records et continueront de battre des records, regardons leurs chiffres qui leur valent une nomination pour le Ballon d’Or.

Regardons leurs chiffres cette saison, Lewandoski a contribué 25 buts pour le Bayern Munich jusqu’à présent cette saison à la fois en Bundesliga allemande et en UEFA Champions League tandis que Salah a contribué 22 buts en Premier League et en Ligue des champions pour Liverpool.

Lewandoski a marqué 13 buts et une passe décisive en seulement 11 matches avec le Bayern en Bundesliga et compte huit buts et une passe décisive en Ligue des champions.

Salah, quant à lui, compte 10 buts et sept passes décisives en Premier League et cinq buts en Ligue des champions pour Liverpool.

Le duo est sans aucun doute le meilleur d’Europe en matière de score. Il y a eu un débat sur qui est le meilleur entre le duo qui ne peut que se résumer au choix et à la préférence. Mais si l’on se fie aux chiffres, Lewandoski est loin de Salah.