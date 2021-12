Liverpool annonce une bonne nouvelle pour Jürgen Klopp et toute l’équipe

Liverpool accueille le retour d’un de ses joueurs utiles. L’attaquant international brésilien Roberto Firmino a repris l’entraînement ce jeudi et la nouvelle a été accueillie avec une grande satisfaction par ses coéquipiers.

La réintégration de l’attaquant a été annoncée sur le site officiel de Liverpool. Sans Roberto Firmino, qui, jusqu’à la blessure, avait inscrit six buts en 11 matchs, les Reds ont remporté six des sept matchs. Le Portugais Diogo Jota agissant à sa place, aux côtés de Salah et Mané.

Le défenseur Joe Gómez et le milieu de terrain Naby Keita travaillent également avec leurs coéquipiers, et pourraient réintégrer les options de l’entraîneur Jurgen Klopp pour le prochain défi, relatif au 16e tour de Premier League, samedi, à 15h00, contre Aston Villa, qui marque des retrouvailles très spéciales à Anfield Road, puisque l’entraîneur adverse n’est autre que l’ancien capitaine et milieu de terrain légendaire de l’équipe des Reds et de l’Angleterre, Steven Gerrard.

Le retour de Roberto Firmino est, bien entendu, une excellente nouvelle pour le sélectionneur allemand, d’autant plus qu’après le duel du 26 décembre, le soi-disant boxing day, avec Leeds, n’aura plus deux des principaux, sinon même les plus grandes, stars de l’équipe : Salah et Mané, titulaires pour les équipes respectives (Egypte et Sénégal), participant à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).