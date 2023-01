Lionel Messi : voici l’unique trophée qui lui reste à gagner pour effacer son rival

Lionel Messi peut devenir le joueur le plus titré de l’histoire avant la fin de cette saison. Après avoir remporté la Coupe du Monde, il reste à l’Argentin de mettre la main sur ce trophée.

Messi reviendra jouer pour le Paris Saint-Germain FC cette semaine du 9 au 14 janvier 2022. Et il le fera pour la 18e journée de Ligue 1 face à Angers ce mercredi 11 janvier. Le PSG doit renouer avec la victoire après la défaite à l’extérieur contre Lens, qui est le tireur.

Cependant, le titre dans une certaine mesure n’est pas en danger. Messi pourrait ainsi décrocher son deuxième titre de champion de France s’il le remporte lors de cette saison 2022-23.

Le titre pour lequel Messi a joué, mais qu’il n’a pas encore remporté, de tous les tournois auxquels il a participé, est précisément la Coupe de France (la Coupe de France), le légendaire tournoi de la Coupe de France. Messi l’a joué lors de la saison précédente, 2021-22, qui était sa première fois en France. Et le goût était amer.

Messi a à peine disputé un match, celui des huitièmes de finale contre Nice et que le PSG a perdu aux tirs au but 6-5. Messi dans ce match portait le maillot numéro 10 pour un problème de réglementation. Maintenant, le PSG est déjà dans le trente-deuxième tour de l’édition 2022-23 en attendant un rival et il est possible que Messi parte de cette phase pour le jouer.

Comme souvent, dans les phases précédant les huitièmes de finale, les clubs de première division utilisent des équipes mixtes, entre remplaçants et titulaires.

Mais vu l’échec de l’édition précédente, Galtier pourrait recruter les meilleurs qu’il a sous la main pour sécuriser la passe. «Nous serons très heureux de l’accueillir, sûrement le 3 il rejoindra le groupe. Concernant l’accueil du stade, je ne doute pas que ce sera bien de la part de nos supporters» avait déclaré le DT à propos de Messi.

Si Messi remporte la Coupe de France, ce qui est loin de son dernier match pour l’instant, il remporterait le 43e titre de sa carrière, égalant Dani Alves. Tout est question de temps.