Lionel Messi : voici ce qu’il a dit après le but de Benzema contre City

Le Brésilien Rodrygo Goes, attaquant du Real Madrid et auteur des deux buts, aux 90e et 91e minutes, qui ont forcé les prolongations contre Manchester City et mis l’équipe blanche sur la bonne voie pour aller en finale de la Ligue des champions, a assuré qu’après ses buts, «il n’a pas cru a ce qui se passait».

«Je suis très content de mes buts. La vérité est que je n’écoutais même pas ce qu’ils me disaient parce que je ne croyais pas ce qui se passait. Nous étions en train de perdre, mon premier but, je ne sais même pas quand était mon premier but… nous étions morts et ce qui s’est passé est arrivé», a-t-il déclaré sur Movitar+.

«Avec ce maillot, nous apprenons à toujours nous battre jusqu’au bout. On était presque mort, mais avec mon premier but là-bas… Je ne sais pas, on a commencé à y croire un peu parce que ça s’est reproduit», a-t-il commenté après un autre retour angoissant sur ‘Champions’.

Un Rodrygo qui a de nouveau été la capitale de la Ligue des champions, une compétition dans laquelle il a désormais marqué dix buts : «Ma version de ‘Champions’ est ce que je suis, ma meilleure version, et j’espère continuer comme ça».

Le Brésilien a également évoqué la finale qui opposera Liverpool à Paris le 28 mai : «Désormais nous pensons à Liverpool . Maintenant, nous avons des matches de championnat pour préparer la finale»