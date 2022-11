Lionel Messi veut la Coupe du monde : «C’est la dernière chance de réaliser le rêve…»

L’attaquant de Barcelone a déjà laissé entendre que, au moins dans les célébrations, le Brésil essaiera de faire de son mieux.

Le Brésil, pays de la samba et du football, quintuple champion du monde et qui cherche à faire un nouveau show, cette fois au Qatar. C’est pourquoi les Canarinhos sont déjà montés sur le terrain pour s’entraîner… les danses de la célébration des buts.

En conférence de presse, l’ancien du Sporting Raphina, actuellement évoluant à Barcelone, a avoué que l’équipe brésilienne a déjà préparé, imaginez, 10 danses différentes pour fêter ses buts en Coupe du monde.

«Pour tout vous dire, nous avons déjà une dizaine de danses préparées pour chaque match. Nous avons une danse pour le premier but, pour le deuxième but, et ainsi de suite jusqu’au dixième but. Et puis ? Après il faut innover», a-t-il dit, assurant que les danses ne manqueront pas à l’équipe. Le Brésil fera ses débuts au Mundial’2022 contre la Serbie jeudi prochain.