Lionel Messi va rentrer en Espagne, voici pourquoi !

La star argentine au six ballons d’Or n’est pas obsédé par un septième ballon d’or. Lionel Messi a révélé qu’il ne pensait pas gagner un autre Ballon d’Or, mais a admis que si c’était le cas, ce serait spectaculaire.

Pour Lui, la Copa America remportée lors de la pause internationale est la plus importante. «Pour être honnête, je ne pense pas au Ballon d’Or. Mon plus gros prix a été ce que j’ai obtenu avec l’équipe nationale (Copa America). Après s’être battu si dur pour cela, c’était le plus grand. Si je parvenais à remporter à nouveau le Ballon d’Or, ce serait quelque chose d’extraordinaire, donc cela signifiait en gagner un autre.»

«Le septième serait fou. Si cela ne se produit pas, pas de problème. J’ai déjà atteint un de mes grands objectifs. Je suis vraiment content de ce qui s’est passé. Maintenant, ce qui doit arriver arrivera», a déclaré le buteur argentin, dans une interview à Sport.