Lionel Messi s’est blessé et a sonné l’alarme au PSG

A l’occasion du 25e anniversaire de son arrivée à La Masia -qui s’est passé vendredi 17 septembre dernier-, Andrés Iniesta a accordé une interview au portail Goal.com, où il fait le point sur sa carrière et obtient également humide sur la situation actuelle du Barça.

Avec l’avenir de Koeman dans l’air après la défaite contre le Bayern et le match nul contre Grenade au Camp Nou, et la question de savoir s’il voit Xavi prêt à le remplacer dans six mois, un an ou cinq, Iniesta n’a aucun doute :

«Je pense donc. Si vous demandez si j’imagine Xavi sur le banc du Barça, sans qu’il interprète mal comment vous dites que cela doit être maintenant, tout le monde serait d’accord pour dire que oui. Surtout parce qu’il s’est préparé et qu’il est entraîné. Il a la confiance nécessaire pour relever ce défi», il a dit.