Lionel Messi se confie sur sa relation avec Kylian Mbappé : «On ne parle pas…»

Dans un entretien accordé jeudi au média argentin Olé, Lionel Messi a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé, qui avait été moqué par Emiliano Martinez après le sacre des Argentins à la Coupe du monde 2022 face à la France.

C’était l’une des inquiétudes des supporters parisiens après la Coupe du Monde. Alors que les deux stars du club de la capitale ont livré une bataille complètement folle en finale du Mondial avec une rencontre historique finalement remportée par Lionel Messi aux tirs au but malgré un triplé de Kylian Mbappé, les fans pouvaient s’interroger sur la relation entre les deux hommes.

«On ne parle pas de la finale»

Interrogée à ce sujet, la Pulga a confié que tout allait bien entre lui et l’international français. «Oui, nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l’avaient vécu en Argentine au moment où j’étais en vacances et des festivités que nous avions eu.

Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien. J’ai aussi été de l’autre côté, j’ai perdu une finale mondiale et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s’était passé.

Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C’est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu’il n’y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire», a-t-il confié.