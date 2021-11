Lionel Messi révèle les cinq meilleurs candidats pour remporter la Ligue des champions

Il sait que le PSG est perçu comme l’un des meilleurs candidats pour remporter l’UEFA Champions League 2021/22. Lionel Messi est enthousiasmé par la possibilité de remporter à nouveau la meilleure compétition européenne. Cependant, force est de constater que beaucoup de travail est nécessaire pour qu’ils deviennent une véritable équipe.

Par les noms, il est normal qu’ils figurent parmi les favoris. Mais il leur manque des choses pour être l’un des castings les plus forts du monde : «Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris et c’est vrai que nous sommes l’un des favoris, de nom. Je pense que nous devons encore être une équipe très forte et terminer la consolidation en tant qu’équipe. Nous avons de grands joueurs pour le faire, mais je pense qu’il y a aussi de grandes équipes qui sont candidates. La Ligue des Champions est une compétition très difficile et c’est pourquoi elle est si spéciale et si belle, car il y a les meilleures équipes et cela devient de plus en plus difficile. Oui c’est vrai que nous sommes l’un des favoris, mais pas les seuls».

Lorsque le journal Marca lui a demandé d’évoquer les escouades qu’il voit avec des options sérieuses pour s’asseoir sur le trône d’Europe, le 10 de l’Albiceleste il a répondu ceci :

«Liverpool aujourd’hui, c’est très bien. C’est encore le Liverpool qu’il était lorsqu’il a remporté la Ligue des champions (2019). Je pense que City, Bayern, (Real) Madrid, Atlético… Je ne sais pas. Je pense qu’il y a beaucoup d’équipes qui peuvent se battre pour cette Ligue des Champions, je pense que c’est l’une des plus équilibrées et compétitives qu’il y aura ces dernières années, car il y a plus d’une équipe qui peut choisir de la gagner.»

Cette fois, il a raté notamment Chelsea, Manchester United et Internazionale, mais il l’a fait il y a quelques semaines lors d’une conversation avec France Football. C’est-à-dire qu’il n’exclut pas du tout les champions actuels, Los Red Devils et Los Neroazzurros.

Les chances du FC Barcelone dans les Champions ?

«Barcelone traverse une phase de reconstruction, où il y a beaucoup de jeunes joueurs, ce qui ne veut pas dire qu’ils peuvent aussi se battre. Si on regarde aujourd’hui, je pense qu’il y a de meilleures équipes que Barcelone, mais cela ne veut pas dire qu’avec l’arrivée de Xavi, avec des illusions renouvelées et avec beaucoup de jeunes joueurs, il peut continuer à grandir et à se battre».