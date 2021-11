Lionel Messi remporte le trophée

Dans les heures qui ont précédé la remise du Ballon d’Or, Lionel Messi a reçu son huitième Pichichi en tant que meilleur buteur de la Ligue espagnole.

La star de Rosario Lionel Messi a déclaré lundi qu’il se sentait «un grand honneur» de faire partie de l’histoire de la Ligue espagnole de football après avoir reçu son huitième Pichichi en tant que meilleur buteur de la saison 2020/2021.

«C’est un grand honneur d’être dans l’histoire de la ligue espagnole. Cela semblait fou récemment d’égaler (Telmo) Zarra mais j’ai pu le surmonter; je suis heureux et fier», a déclaré Messi, de Paris, dans une vidéo diffusé par le journal Marca, parrain du prix.

Messi, 34 ans, a marqué 30 buts lors du dernier championnat espagnol avec le maillot de Barcelone et a battu Gerard Moreno de Villarreal et Karim Benzema, du Real Madrid, par sept, tous deux avec 23.

L’attaquant parisien en titre Saint Germain de France a remporté le prix traditionnel pour la huitième fois et les cinq derniers étaient consécutifs.

Zarra, le légendaire tireur espagnol, l’a réalisé six fois (1943 et 1953) et Alfredo Di Stéfano (1954 et 1959) l’a fait cinq fois avec Enrique Castro (1974 et 1982) et Hugo Sánchez (1985 et 1990).

Le capitaine de l’équipe nationale argentine, le meilleur candidat pour remporter le Ballon d’Or de France Football, a reçu le prix des mains du directeur de la marque Juan Ignacio Gallardo, qui a déclaré qu’aucun footballeur ne surpasserait son record.

«Je ne sais pas si nous verrons quelqu’un qui me surpassera, mais je suis fier», a déclaré Messi à propos de cette phrase.