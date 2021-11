Lionel Messi ou Paul Pogba : qui gagne plus d’argent avec les avenants ?

Lionel Messi et Paul Pogba partagent des similitudes d’approbation de marque avec Adidas et Pepsi, voyez qui gagne le plus d’argent.

Lionel Messi et Paul Pogba, en plus d’être des adversaires sur le terrain, se sont croisés à quelques autres reprises en tant que membres de l’équipe lors d’événements non footballistiques.

Les deux ont deux mentions communes, avec le fabricant de kits de football Adidas et la société mondiale de boissons gazeuses Pepsi et les deux sont apparus dans des publicités pour les marques.

C’est très facile à dire, quelles que soient les activités de Paul Pogba et Lionel Messi, Messi le fait mieux, épargnant la mode et les coiffures.

Lionel Messi est certainement la plus grande superstar et gagne plus que Paul Pogba dans les deux équipes car il a beaucoup plus de succès et a une plus grande image que le Français.

L’approbation de Lionel Messi avec Adidas lui rapporte 25 millions de dollars par an, ce qui a éclipsé toutes les approbations de Paul Pogba qui sont évaluées à moins de 10 millions de dollars par an, ce qui permet de noter qu’avec Pepsi et Adidas, Lionel Messi perçoit plus de redevances que Paul Pogba.

Une autre entreprise qui rapporte de l’argent aux deux superstars est leurs comptes Instagram, Lionel Messi compte 277 millions d’abonnés contre 49,5 millions pour Paul Pogba. Messi facture jusqu’à 750 000 $ par publication Instagram tandis que Paul Pogba facture jusqu’à 180 000 $ par publication Instagram.