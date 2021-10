Lionel Messi : mauvaise nouvelle pour le footballeur argentin et sa famille à Paris

Ces derniers jours, plusieurs voleurs ont pénétré dans le luxueux hôtel pour lequel l’Argentin paie 20.000 euros la nuit, cambriolant des chambres à proximité de la sienne.

Leo Messi continue de s’adapter à sa nouvelle vie à Paris et après avoir réussi à franchir la barrière des buts avec son premier objectif en Ligue des champions, l’Argentin doit encore s’installer dans ce qui sera sa nouvelle maison en France.

En ce moment, l’attaquant du PSG vit depuis ces semaines dans un hôtel de luxe de la capitale, pour lequel il verse une somme de 20.000 euros la nuit et qui a fait beaucoup parler ces derniers jours dans la presse internationale.

Un braquage de plusieurs milliers d’euros

Comme l’a révélé ces dernières heures le journal britannique ‘The Sun’, cet hôtel prestigieux et exclusif a subi la semaine dernière un vol qui a laissé ses clients très agités et inquiets, bien que cela n’ait pas affecté Leo Messi ou ses proches.

Une bande de voleurs est entrée dans le bâtiment par l’un des balcons qui abritent les chambres et ce depuis le haut. Dans les caméras de sécurité, deux hommes cagoulés ont été vus grimper sur le balcon du sixième étage, où le braquage a eu lieu.

La malheureuse victime de ce braquage était un conseiller financier de Dubaï, qui était parti ce soir-là à Paris après avoir réservé une nuit, au tarif de 1 100 euros. Le lendemain, il a constaté le vol, manquant un collier en or à 3 500 euros, des boucles d’oreilles à 580 euros, et plus de 2 300 euros en liquide.

Outrée par cet événement malheureux, elle a reconnu à ce média que «payer une fortune pour un endroit élégant et sûr, et faire entrer quelqu’un dans sa chambre, c’est très dérangeant».

Raiders steal jewellery and cash from five-star hotel where Lionel Messi liveshttps://t.co/YgfcRbUhoF — The Sun (@TheSun) October 1, 2021

«La police nous a dit avoir vu deux hommes avec un sac sur le toit avec les caméras à circuit fermé, mais ils n’ont pas pu les identifier. Ils ont dit que trois autres vols avaient également été signalés . Un type marocain dans la pièce voisine m’a dit qu’il s’ils avaient volé la montre», a-t-il ajouté, reconnaissant que l’hôtel n’a pas cru sa version jusqu’à ce que la police confirme les événements, qui se sont produits dans l’une des usines à proximité de l’endroit où vit Leo Messi.

En plus d’un renforcement imminent de la sécurité de l’hôtel et de tout ce qui entoure l’attaquant argentin, on sait que Leo Messi aurait déjà signé le contrat pour déménager dans son nouveau manoir, et que le déménagement serait sur le point d’avoir lieu, selon le même journal ‘The Sun’.

L’agitation et l’inquiétude des clients de l’hôtel ont augmenté, et l’Argentin et sa famille comptent sûrement les heures pour s’installer définitivement dans leur nouvelle maison et commencer leur nouvelle vie à Paris.