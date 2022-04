Lionel Messi : le tatouage d’Antonela Rocuzzo inspiré de son film préféré

Nabil Fekir est l’un des joueurs les plus influents et les plus intimidants de l’équipe du Betis, car en plus d’avoir un style de jeu très aguerri et explosif, son apparence physique joue également un rôle déterminant, puisque ses expressions faciales ont tendance à générer de la terreur dans ses yeux rivaux.

Comme la grande majorité des footballeurs d’élite, Nabil fait très attention à son apparence et la caractéristique la plus marquante de son visage est une barbe touffue et toujours soignée qui donne une touche caractéristique à chacune de ses apparitions à la télévision.

Nabil Fekir est très exigeant avec le soin de sa barbe et ne la confie qu’aux professionnels les plus remarquables, car il estime que cela fait partie de son essence de joueur et, d’une manière ou d’une autre, cela lui donne la sécurité nécessaire pour affronter les matches de la Ligue de la meilleure façon possible.

Brendan Uribe, le styliste de confiance du milieu de terrain du Betis, s’est exprimé à ce sujet.Il se sent très fier à chaque fois qu’il voit son travail lors d’émissions télévisées, car l’apparence du joueur attire beaucoup l’attention. En fait, il a gagné de nombreux clients exclusifs grâce à ses recommandations.

Quel est le secret pour garder la barbe de Nabil Fekir ?

«J’ai toujours vu Fekir dans les matchs avec sa barbe un peu effilochée. Il est venu ici un jour, je l’ai coupé et je l’ai laissé parfaitement», a expliqué le styliste, qui prend ce travail très au sérieux, puisque le footballeur français n’accepte pas les suggestions concernant son style.

Uribe a expliqué qu’il a essayé d’essayer de nouvelles coupes avec Nabil Fekir, cependant, il reste réticent à changer, car il aime que sa barbe mette en valeur ses pommettes pour obtenir une apparence plus agressive.