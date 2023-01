Lionel Messi : le soutien indéniable d’Antonela Roccuzzo à Shakira

Ces derniers temps, Antonela Roccuzzo a beaucoup soutenu Shakira sur les réseaux sociaux, notamment en raison de la séparation scandaleuse qu’elle a vécue avec Gerard Piqué et qu’elle subit toujours. Dans la nuit de ce mercredi, le chanteur colombien a sorti une nouvelle chanson avec Bizarrap et Roccuzzo ne l’a pas raté.

Il y a quelques jours, Antonela était une tendance mondiale après avoir commenté avec des icônes la publication que Shakira a écrite pour dire au revoir à 2022 et commencer une nouvelle année. Il y parle clairement des blessures que lui a infligées son ex-compagne après les nombreuses infidélités.

Peut-être que le soutien d’Antonela à l’ interprète de «Te Felicito» est frappant, mais pour ceux qui ont suivi l’histoire de la chanteuse, non. Ce mercredi, Shakira a lancé Bzrp Music Sessions, Volume 53 avec Bizarrap et a reçu plusieurs commentaires, dont le plus frappant a été celui du natif de Rosario, en Argentine, qui a non seulement aimé la publication, mais l’a également complétée en commentant avec divers incendies .

Antonela est une personne très simple, mais elle a aussi des goûts sélectifs. Et il est plus que clair que la nouvelle chanson du propriétaire du mouvement des hanches était du goût de Roccuzzo, non seulement pour le rythme, mais pour tout ce que contiennent les paroles, ce qui est plus que clair, est dédié à Gérard Piquer.

Il est de notoriété publique qu’Antonela Roccuzzo et Shakira ont entretenu une relation acceptable pendant de nombreuses années car leurs partenaires jouaient dans la même équipe et étaient amis.

Mais récemment, un Roccuzzo a été vu très proche de chaque publication du chanteur colombien et loin d’avoir une relation avec l’actuel partenaire de Gerard Piqué.

Les grandes réactions de Shakira

Shakira n’a eu qu’un peu plus de trois minutes pour avoir non seulement le commentaire d’Antonela Roccuzzo la soutenant avec le feu d’artifice, mais aussi plusieurs célébrités qui ont réussi à capturer l’élégance du thème musical.

Parmi eux figure le célèbre Ibai Llanos, qui a décidé d’écouter attentivement la chanson de Shakira en direct sur Twitch. Mais ce qui était frappant, c’est que plusieurs amis et coéquipiers de l’équipe nationale de Lionel Messi ont apporté leurs commentaires en sa faveur.