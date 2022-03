Lionel Messi : le look du footballeur qui ne vous laissera pas indifférent (photos)

Quelques heures après qu’un vol a eu lieu sur le tournage de «The Crown», une autre production de Netflix a été impliquée dans un événement terrifiant.

Mercredi dernier, il y a eu un événement malheureux sur le tournage de «The Crown», une série créée par Peter Morgan et produite par Netflix axée sur la vie de la reine Elizabeth II d’Angleterre, dans laquelle une bande de voleurs a joué dans un vol audacieux évalué à plus de 180 000 euros après avoir pillé trois camions où se trouvaient une bonne quantité de bijoux et d’antiquités, dont une réplique des célèbres œufs russes de Fabergé.

Et à peine un jour plus tard, Netflix était victime d’un second braquage lors du tournage en France de «Lupin», le deuxième plus gros succès international de la plateforme après ‘The Squid Game’, comme Variety a pu le confirmer.

La troisième saison de la série, avec Omar Sy, était en tournage dans un quartier de Nanterre, en périphérie de Paris, lorsqu’un groupe de 20 personnes au visage couvert a fait irruption sur le plateau et s’est emparé d’un butin de 300 000 euros.

«Il y a eu un incident le 25 février lors du tournage de la nouvelle saison de ‘Lupin’. Notre casting et notre équipe sont sains et saufs et il n’y a pas eu de blessés», a confirmé Netflix à travers un bref communiqué recueilli par la célèbre publication.

Il se trouve que quelques heures seulement après l’agression, Omar Sy a participé à la cérémonie des César pour célébrer le dixième anniversaire de la comédie à succès Incorruptible, qui lui a valu le prix du meilleur acteur.

En tout cas, il semble évident que le tournage de certaines des productions les plus importantes du moment devient l’un des objectifs favoris de certains groupes organisés, conscients qu’ils peuvent trouver des pièces de valeur.

Le problème est que, comme dans le cas de ‘Lupin’, les assaillants n’hésitent pas à agir devant les yeux du monde entier, ce qui peut entraîner des malheurs personnels.