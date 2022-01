Lionel Messi : le footballeur affiche sa fortune

Didier Drogba est séduit par la belle prestation des Éléphants. Battue par la Côte d’Ivoire (3-1) jeudi à Douala, l’Algérie est éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 dès le premier tour. Une CAN dont les Fennecs étaient les tenants du titre et qu’ils quittent sans gloire.

Pour ce choc au sommet entre deux grandes équipes du continent, les Éléphants ont sorti le grand jeu et n’ont fait qu’une bouchée de l’Algérie en s’imposant sur le score de 3-1 grâce à des buts de Kessié, Sangaré et Pépé.

Très actif sur les réseaux sociaux pendant le match, Didier Drogba qui était aux côtés des Éléphants au début de la compétition à Douala, n’a pas manqué de réagir à chacune des actions chaudes sur son compte Twitter.

L’ancien capitaine des Éléphants a félicité ses cadets à l’issue de ce match plaisant. «Belle victoire les gars ! Fier de vous mes jeunes frères ! On avance.. Repos et dans quelques jours on remet autant voir plus d’intensité pour le 8eme de finale», a écrit la légende ivoirienne.