Lionel Messi : l’attaquant serait à nouveau père et le sexe du bébé était connu

Lionel Messi vient d’avoir la meilleure année de toute sa vie. Après en avoir tant rêvé, le footballeur argentin a remporté la Coupe du monde tant attendue lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Ce n’est pas seulement une joie pour lui et sa famille, mais pour tout le pays. Maintenant, 2023 arrive chargé car la star du football pourrait redevenir papa. Qu’en sait-on ?

La vérité est que Lionel Messi et Antonela Roccuzzo, sa femme, ont actuellement trois enfants. Thiago, Mateo et Ciro sont les petits héritiers de l’actuel footballeur du PSG et tout semble indiquer que la famille s’agrandit une fois de plus.

Les cartes semblent jetées pour le couple de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo, puisqu’un tarologue a évoqué une prédiction qui pourrait être donnée fin 2023.

Tout s’est passé dans l’émission argentine «El run run del spectacle», diffusée par la chaîne de Chronique. Fabiana Aquin a laissé tout le monde sous le «choc».

«J’ai sorti deux cartes sans regarder. L’une, je pense, est art et science et l’autre signifie innovation. Il est très probable, et c’est une première, qu’Antonela tombe enceinte à la fin de cette année. J’ai compris l’amour là-bas. On arrive bébé … Elle va avoir un bébé. C’est une année de nombreux changements», a déclaré Fabiana Aquin sans plus tarder dans l’émission susmentionnée. Apparemment, Lionel Messi serait à nouveau papa.

La compagnie de Lionel Messi et Antonela

«Si Lionel a réussi tout ce qu’il a réalisé, c’est parce qu’il a aussi une femme très forte à ses côtés. Antonela a un être cher au paradis qui l’embrasse en permanence, la protège. L’énergie qu’elle a est pure. Elle a un très belle aura et est comme on le voit», a déclaré le tarologue.