Lionel Messi laisse éclater la vérité : «Je n’ai pas peur de le répéter. J’ai un peu honte quand Neymar me dit ça…»

Angelina Jolie a évoqué l’incident de 2016 qu’elle a subi avec Brad Pitt lors d’un vol en avion, alléguant que l’acteur a étranglé et battu ses enfants.

En février de cette année, Brad Pitt a intenté une action en justice contre Angelina Jolie pour avoir prétendument vendu les intérêts autrefois partagés dans une entreprise viticole, Château Miraval, sans son consentement.

L’acteur a affirmé que l’actrice avait consommé la vente présumé en secret, gardant délibérément Pitt dans l’ignorance et violant sciemment les droits contractuels de Pitt, ainsi que la saisie du produit.

Ce 4 octobre, selon E! Nouvelles, Jolie a déposé une contre-poursuite niant les accusations de Pitt, ainsi que des détails sur l’incident de 2016 qu’elle a eu avec Pitt lors d’un vol en avion.

Angelina Jolie affirme que Brad Pitt a étranglé et battu ses enfants en 2016

Dans les documents, obtenus par le point de vente, Jolie a évoqué l’incident qui se serait produit quelques jours avant qu’elle ne décide de demander le divorce.

Selon la contre-poursuite, une dispute dans l’avion a commencé lorsque Pitt a accusé l’actrice d’être «trop respectueuse» envers ses enfants.

L’équipe de Jolie a déclaré dans des documents que Pitt avait tenté d’avoir un contact physique avec l’un de ses fils après que le garçon soit venu à la défense de Jolie.

«Quand l’un des enfants a verbalement défendu Jolie, Pitt s’est jeté sur son propre fils et Jolie l’a attrapé par derrière pour l’arrêter. Pour dégager Jolie de son dos, Pitt s’est jeté en arrière contre les sièges de l’avion, blessant Jolie au dos et au coude. Les enfants ont couru et ont tous courageusement essayé de se protéger les uns les autres», indiquent les documents.

«Avant que ce ne soit fini, Pitt a étranglé l’un des garçons et en a frappé un autre au visage. Certains des enfants ont supplié Pitt d’arrêter. Ils avaient tous peur. Beaucoup pleuraient», lit-on dans la contre-poursuite (via E! News ).

Une fois que la famille a atterri et était à l’aéroport, Jolie a dit à Pitt qu’elle emmènerait ses enfants à l’hôtel. Selon la contre- poursuite, Pitt a crié sur sa femme d’alors «et l’a poussée une fois de plus».

L’ancien couple, qui a été déclaré légalement célibataire par un juge en 2019, partage six enfants, Maddox, 21 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 14 ans.