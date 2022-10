Lionel Messi laisse éclater la vérité : «Je le dis et j’insiste. C’est le meilleur joueur de l’histoire….»

Le footballeur du Paris Saint-Germain a montré sa douleur sur les réseaux pour la mort de Santi, le pilote pompier disparu mercredi.

Sergio Ramos a laissé ce samedi sur les réseaux sociaux un message totalement déchirant pour dire au revoir à l’un de ses grands amis d’enfance.

«La tristesse fait partie des adieux, mais aujourd’hui c’est bien plus, c’est de l’injustice, de la colère et de la douleur, pour vous, pour votre famille, pour tout le monde», a commencé par exprimer le footballeur du Paris Saint-Germain. Pour accompagner le texte, il a récupéré une photographie de son enfance avec plusieurs enfants, dont son ami, malheureusement décédé.

«Merci, Santi, d’avoir «enseigné comment voler» à tous ceux qui ont eu la chance de vous rencontrer et de profiter de la vie à vos côtés. RIP, frère. Tu vas nous manquer», a complété Ramos.

Certains de ses followers ont voulu sympathiser avec lui en ce moment difficile et lui ont témoigné leur soutien à travers des messages, dont celui d’un David de Gea qui l’a partagé avant son match à Londres contre Chelsea.

Selon Semana, l’homme pour lequel Sergio Ramos pleure aujourd’hui n’est autre que Santiago Durán Alzugaray, le pilote pompier qui a disparu mercredi dernier avec son avion lors d’un vol entre Lugo et Cordoue.

La Garde civile a confirmé l’identité du défunt tout au long de vendredi après avoir localisé son avion vers quatre heures de l’après-midi dans la Sierra de Porto, à Zamora.

Originaire de Ginés (Séville) et âgé de 36 ans, il a quitté seul mercredi matin la province de Lugo en direction de Cordoue, mais vers 19h00 il a perdu la trace.

Il n’a pas répondu à la radio ni n’est apparu sur les radars, et tout indique qu’il a dû faire demi-tour à Valladolid en raison du mauvais temps.

Ce même jour commençaient les travaux de recherche, rendus difficiles par les conditions météorologiques, et ce n’est que vendredi que la terrible découverte de l’avion et du corps sans vie du pilote, qui était marié et père de deux enfants, a été faite.

La sœur de Ramos, également touchée

Miriam Ramos a devancé son frère et partagé vendredi un message sur les réseaux sociaux après avoir appris la tragique nouvelle.

«Boludo, tu es parti trop tôt. Avec cette façon d’être et ce beau sourire. Amis depuis l’enfance à Camas… Je n’arrive toujours pas à y croire et il n’y aura pas de consolation pour votre famille. Maintenant tu seras avec ton vieil homme. Prenez soin de vous et protégez la famille qui vous manquera beaucoup. Comme cette putain de vie est injuste. RIP, Santi», publié.