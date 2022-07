Lionel Messi lâche la vérité : «Neymar me dit toujours. Je suis un peu gêné parce que…»

Riyad Mahrez s’est rendu ce samedi aux États-Unis avec son téléphone portable cassé, et le moment a été enregistré sur les réseaux sociaux de Manchester City.

Sur son propre compte Twitter, l’international algérien a réagi avec bonne humeur et une certaine ironie au mélange, partageant la photo et zoomant sur l’iPhone cassé. «Oui, je sais…», a-t-il écrit pour accompagner l’image.

(yes i know 🤦🏻‍♂️😂😂) pic.twitter.com/XDXmKwnqAY

Puis, en réponse à son collègue Kalvin Phillips, il a dit qu’il attendait le nouveau contrat pour réparer l’appareil.

«Mahrez, vous avez l’argent», a écrit Kalvin Phillips. «J’attendais le nouveau contrat», a alors tiré l’international algérien.

Was waiting for the new contract 👀😂 https://t.co/lqfwg9mHdL

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022