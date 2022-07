Lionel Messi lâche la vérité : «J’ai dit que je suis reconnaissant. C’est le meilleur joueur….»

Dans une interview avec The Athletic, l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag s’est exprimé de nouveau sur la situation de Cristiano Ronaldo. Il rassure que la star portugaise n’est pas à vendre.

L’international portugais continue d’alléguer des problèmes familiaux pour ne pas se présenter pour la pré-saison et l’entraîneur a une fois de plus renforcé l’idée qu’il l’a pour la nouvelle saison. Ten Hag, ne souhaite pas qu’il parte et a répété à la presse que CR7 n’est pas sur le départ.

«La situation de Ronaldo est claire : il n’est pas à vendre. Je veux travailler avec lui, pour le reste je ne peux rien dire d’autre car la situation est la même qu’il y a une semaine», a déclaré le Néerlandais, se montrant confiant que le retard de CR7 en pré-saison ne pèsera pas sur le début de saison et que le Portugais à sa place dans son équipe.

«Il s’entraîne et nous savons tous que c’est un grand professionnel. Vous serez en forme. C’est la dernière préoccupation que j’ai. Je veux que l’équipe joue d’une certaine manière et Ronaldo, en tant que meilleur joueur qu’il est, peut participer. Ce sont les joueurs qui disent comment tu joues, surtout ceux qui marquent des buts, car ils sont extrêmement importants pour l’équipe et il faut construire autour d’eux», a souligné l’entraîneur.