Lionel Messi : la terrible «malédiction» du PSG qui inquiète l’attaquant

La petite amie de Piqué a été sévèrement critiquée mais son attitude a été ce qui a le plus attiré l'attention. Clara Chía Martí et son partenaire, Gerard Piqué, sont la cible de l'attaque de Shakira. Dans sa dernière chanson, il est allé droit sur eux et les a massacrés sans pitié. Mais il y a un problème qui retient l'attention, c'est le…