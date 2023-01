Lionel Messi : la nouvelle qui a rendu fous les fans de l’attaquant argentin

Lionel Messi est revenu en France il y a quelques jours avec Antonela Roccuzzo et sa famille pour rejoindre les entraînements du Paris Saint Germain après leurs mini-vacances en Argentine, où ils en ont profité pour se reposer et fêter Noël et le Nouvel An.

C’est pourquoi l’attaquant se concentre désormais sur sa remise en forme physique après l’excellent accueil qu’il a reçu de ses coéquipiers du PSG et après avoir remporté la Coupe du monde avec l’équipe nationale argentine. Entre-temps, ces dernières heures, une nouvelle a été confirmée qui a fait le bonheur de ses followers.

C’est que le PSG a confirmé la liste des footballeurs qui seront disponibles pour jouer contre Angers, ce mercredi à partir de 17h00 en date du 18 de la Ligue française, et Lionel Messi est de nouveau sur la liste, donc il rejouera plus tard de la Finale de la Coupe du monde le 18 décembre.

L’attaquant, qui s’était bien entraîné après avoir été inactif pendant plusieurs jours, a fini de convaincre DT et est entré dans la liste des joueurs qui chercheront une place parmi le onze de départ pour renouer avec la victoire avec le PSG , après une défaite lors du dernier match.

Bien que le PSG soit toujours le leader de la Ligue française, la dernière défaite contre le gardien Lens ne les a laissés qu’à quatre unités, donc on s’attend à voir ce qui va se passer et comment Lionel Messi est physiquement après vos vacances en Argentine.

L’accueil de Lionel Messi au PSG

Après avoir été en vacances en Argentine après avoir remporté la Coupe du monde avec l’équipe nationale argentine, Lionel Messi devait revenir au PSG pour rejoindre les entraînements et ainsi pouvoir être en forme pour le match de ce mercredi, dont il devrait être titulaire.

C’est pourquoi ses coéquipiers du PSG l’attendaient et l’attaquant a reçu un accueil affectueux après être devenu champion du monde. Qui n’était pas présent à la réception était Kylian Mbappé, qui a été libéré par le PSG après la défaite contre Lens.