Lionel Messi : la fête d’anniversaire d’Antonela Roccuzzo qui excite les fans de Barcelone (photos)

Avec la célébration des 34 ans d’Antonela Roccuzzo Samedi, on a appris qu’il n’y avait pas de célébration lorsque Lionel Messi a rencontré le Paris Saint Germain pour le match qu’ils devaient jouer en Ligue 1 française.

Cependant, dimanche, c’est Antonela elle-même qui était accompagnée de ses amis pour fêter son anniversaire. Ce qui a retenu l’attention, c’est qu’ils n’étaient pas chez eux à Paris, ce qu’ils ont montré peu et rien à travers les réseaux Leo et Anto.

Accompagnée de Daniella Semaan, Sofia Balbi et Elena Galera, l’Argentine a commencé sa journée entourée de ses premiers amis européens. Le groupe a été formé dans les premières années de Messi, Suarez, Fàbregas et Busquets à Barcelone et le lien n’a jamais été rompu.

La famille Messi a décidé de fêter les 34 ans de l’Argentine dans leur maison de Barcelone, leur maison, et tant de retours réguliers dans la ville espagnole ne font qu’exciter les supporters culés avec un possible retour de Lionel Messi au club.

Malgré le fait que son contrat avec le Paris Saint Germain s’étende au-delà du marché estival, Barcelone a hâte de voir La Pulga porter à nouveau les couleurs Blaugrana. Peut-être que le désir d’Antonela de retourner à Barcelone aidera la décision du footballeur argentin.

Le menu de la fête d’Antonela

Dans sa maison de Barcelone, la restauration dépendait des hôtes, de sorte que des plats argentins typiques étaient servis, comme le milanais.

En plus de Lionel et Antonela, il y a aussi les Uruguayens Luis Suárez et Sofia Balbi, qui ont apprécié leur plat préféré loin de chez eux.