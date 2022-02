Lionel Messi : «Kylian Mbappé, je ne le connaissais…»

Dans un entretien accordé au magazine du PSG, Lionel Messi affirme qu’il est heureux en France et fait part de son bonheur de jouer avec Neymar et Mbappé.

Lionel Messi fait taire les rumeurs. Alors que la presse espagnole affirmait que l’Argentin n’était pas heureux dans la capitale, la Pulga a confirmé le contraire dans un entretien pour le magazine du PSG.

«C’est très agréable d’être sur le terrain avec les meilleurs. J’ai eu la chance de la faire pendant longtemps à Barcelone, et maintenir j’ai la chance de le faire à Paris. je suis donc heureux et j’ai hâte de continuer à le faire», explique l’ancien barcelonais.

Une relation perfectible entre la MNM

Le numéro 30 parisien a également glissé un petit mot envers ses compères de l’attaque, notamment Neymar et Kylian Mbappé.

«Di Maria, Ney, je les connais soit de l’équipe nationale, soit de notre temps à Barcelone. Nous avons déjà joué ensemble. Kylian, je ne le connaissais ni sur le terrain, ni en dehors. Petit à petit, on apprend à se connaître beaucoup mieux, surtout sur le terrain, on continue d’apprendre à se trouver l’un et l’autre», poursuit l’international argentin.