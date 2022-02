Lionel Messi : «Je voulais Sadio Mané au Barça mais…»

Alors qu’il soufflera sa 37ème bougie en septembre prochain, Luka Modric a avoué se sentir en pleine forme en repoussant sa retraite au plus loin possible tout en faisant un appel du pied subtil au Real Madrid pour sa prolongation de contrat.

«Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas jusqu’à quelle année je pourrai jouer. Cela pourrait être 40, ou plus, ou moins. Voyons voir. Je dois y aller petit à petit, apprécier ce que je fais. Je me sens bien physiquement, ce qui est important, mentalement aussi, je suis dans un très grand club, le meilleur club du monde sans aucun doute, et je travaille pour maintenir ce niveau autant que possible. Nous allons voir combien de temps cela va durer, mais parler d’années est très difficile. J’ai presque 37 ans et la vérité est que je me sens très bien». a déclaré Luka Modric à l’occasion du lancement de l’application Sportening et dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.