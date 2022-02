Lionel Messi : «Je vois le championnat de France comme une compétition…»

Lionel Messi a accordé une interview au magazine officiel du Paris SG sortir ce vendredi. Vainqueur du trophée à quatre reprises avec le FC Barcelone (2006, 2009, 2011 et 2015), le natif de Rosario livre sa recette pour y parvenir.

«C’est compliqué de gagner la Ligue des Champions. Compliqué, parce que c’est une compétition qui rassemble les meilleures équipes, et ou le moindre détail, la moindre erreur peut vous éliminer. Je crois que nous avons une équipe qui peut essayer de la gagner. Nous sommes excités a cette idée et nous espérons vraiment y arriver, mais nous devons prendre les choses tranquillement. Je le répète, il est difficile de gagner la Ligue des Champions», a-t-il lancé avant de poursuivre.

«Ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui la remporte et il faut vraiment se concentrer sur tous les détails, en pensant à être l’équipe la plus forte possible. À la fin, ce sont les équipes les plus fortes qui atteignent leurs objectifs. Et nous sommes sur cette voie, en cherchant à devenir encore plus forts que ce que nous sommes», a-t-il glissé, avec une idée forte développée dans la suite de son argumentaire.

«Disons que les grandes équipes doivent être performantes sur l’ensemble du terrain, à toutes les lignes, en défense comme en attaque. Je pense que cela dépend de la capacité d’un collectif à jouer en équipe», a-t-il indiqué avant d’ajouter.

«Les attaquants ne peuvent pas seulement se contenter d’attaquer et les défenseurs seulement de défendre. Il faut former une équipe forte et unie a la fois en phase défensive et à la fois en phase offensive. C’est cette ligne directrice qui nous permettra d’être une équipe pleinement compétitive. Une équipe qui tentera de remporter la Ligue des Champions ainsi que tous les titres que nous sommes en mesure de convoiter», a-t-il conclu.

Une analyse qui risquera sans doute de titiller ses détracteurs, parfois circonspects face à son absence d’implication dans le pressing et le repli défensif. De quoi alimenter un peu plus le débat autour de lui…