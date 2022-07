Lionel Messi : «Je le dis et j’insiste. C’est lui le meilleur joueur de l’histoire….»

Il est rare de voir Messi s’incliner devant un joueur. Mais cette fois-ci, la Pulga place un footballeur au-dessus de tout le monde. Le Septuple ballon d’or a une grande admiration pour son ancien coéquipier du Barça, Ronaldinho Gaucho.

Lors d’une interview exclusive accordée aux médias du Paris Saint Germain, Messi a rendu hommage à celui qui l’a aidé à ses débuts au Barça. La Pulga a décrit Ronaldinho comme un footballeur fantasque doté d’une qualité individuelle supérieur à tout le monde.

«C’était un joueur extraordinaire, un joueur différent, un joueur avec beaucoup de fantaisie et un joueur que les gens attendaient de lui parce qu’il sortait toujours quelque chose de différent et faisait beaucoup profiter le public.

Un joueur spécial pour les caractéristiques qu’il avait, pour les choses qu’il a faites sur le terrain, pour la qualité individuelle supérieure à tout le monde et parce qu’il s’est amusé à le faire. On pouvait dire (qu’il s’amusait) et qu’il amusait les gens.

(…)C’est une personne pour qui j’ai beaucoup d’affection. Plusieurs fois, j’ai dit que je suis reconnaissant de la façon dont il m’a traité à mes débuts. J’ai un excellent souvenir et du respect pour lui. Le voir toujours, pour moi, est une joie», a souligné Lionel Messi.

Il n’a pas peut-être tort, car beaucoup voient Ronaldinho comme le meilleur footballeur de tous les temps.