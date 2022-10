Lionel Messi fait une annonce : «La vérité est que j’ai passé un mauvais moment et…»

La saison dernière, sa première en France, a été difficile. Lionel Messi l’admet et le reconnaît sans problème. Le génie argentin ne s’est jamais retrouvé et, malgré sa victoire en Ligue 1, il n’était pas satisfait de sa performance.

Dans cette campagne, les choses ont changé. Ça fait du bien, c’est différent. Et c’est qu’il s’est finalement adapté à son nouveau club. Il n’a pas été facile de s’adapter après plus de deux décennies à vivre à Barcelone, avec un vestiaire qu’il dirigeait et un modèle de jeu qu’il connaissait depuis son adolescence. Cependant, il l’a eu.

Si maintenant on le voit tous se faire plaisir et redevenir Messi TOP, c’est qu’il a déjà trouvé sa place à Paris. Il n’est pas possible de savoir ce qui se passera dans la dernière ligne droite du parcours (l’objectif principal est l’UEFA Champions League), mais Lionel Messi s’est déjà installé dans l’entité du Parc des Princes.

«Je me sens bien, je me sens différent de l’année dernière. Et je savais que ça allait être. L’année dernière, la vérité est que j’ai passé un mauvais moment, je n’ai jamais fini de me rencontrer.

Et cette année c’est différent, je suis arrivé avec une autre tête. Je suis plus à l’aise avec le club, avec le vestiaire, avec mes coéquipiers, avec le jeu. La vérité est que je me sens très bien et je me suis encore amusé», a-t-il lâché en zone mixte, après la victoire de l’Argentine contre le Honduras.

Après cette date FIFA, il se concentrera sur le PSG. Il ne sera pas trop soigné. Il sortira pour concourir comme toujours. Et c’est que trop penser à la Coupe du monde pourrait être contre-productif.

«Compliqué au niveau des matchs, car il y a beaucoup de matchs et très peu de temps de repos. Mais vous devez y faire face comme vous y faites toujours face. Si tu vas jouer en pensant à la Coupe du monde, à prendre soin de toi ou à ne pas foirer, au final ça pourrait être pire.

Je fais partie de ceux qui pensent que les choses arrivent parce qu’elles arrivent. Et si quelque chose doit arriver, cela arrivera. Dieu veut qu’il n’arrive rien à personne et nous pouvons tous arriver comme nous sommes».