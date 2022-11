Lionel Messi et le futur : «Je ne crois pas qu’il jouera beaucoup plus…»

La sœur de Georgina Rodriguez, Patricia, a révélé qu’elle n’entretenait pas de bonnes relations avec le partenaire de Cristiano Ronaldo.

Elle a également affirmé qu’elle traversait une période difficile financièrement, soulignant qu’elle était ruinée et qu’elle vivait en squattage depuis trois ans.

«Je suis fauchée et ma sœur ne m’aide pas», a déclaré Patricia à l’émission télévisée Socialite. «Ce qui me fait le plus mal, ce sont mes enfants, pas moi. Après tout, avec un morceau de pain, je peux manger, mais mes enfants, qui sont ses neveux…

«Parfois j’ai assez à manger, parfois non. Parfois j’ai assez pour payer le loyer, parfois je n’en ai pas. En tant que sœur, je ne m’attends pas à tout cela.»

Tension dans la famille de Georgina Rodriguez

Depuis la mort de leur père il y a trois ans, la tension entre sœurs monte. Cependant, elle n’a pas hésité à envoyer un message désespéré à sa sœur et à son beau-frère, Ronaldo. «Georgina, j’ai besoin d’aide, tu es ma sœur», a-t-elle ajouté.

«Je sais qu’elle n’a aucune obligation ni responsabilité, mais, puisqu’elle est solidaire et si bonne envers les autres, elle devrait au moins être avec ses neveux et nièces. «Si tu ne veux pas être avec moi, sois avec tes neveux.»