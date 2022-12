Lionel Messi et Barcelone vont se réunir de nouveau

Le directeur sportif de Barcelone, Jordi Cruyff, a reconnu que le colosse catalan aimerait à nouveau avoir Lionel Messi dans ses rangs, mais peut-être pas en tant que joueur.

«On veut se rapprocher d’une légende comme lui. Barcelone et Messi doivent se réunir à nouveau. C’est peut-être après sa carrière, mais bien sûr, cette étreinte finale entre le club et un énorme joueur manque. Ils méritent les deux», a déclaré le manager, s’adressant à Rac1.

Jordi Cruyff a également expliqué l’embauche de l’entraîneur Xavi Hernández : «Le pari n’a pas été pensé qu’à court terme. Nous le considérons comme l’entraîneur du Barça à moyen et long terme. On a perdu deux matchs importants et tout le monde se met à parler, on le sait déjà. Il y a 20 ans tout le monde avait plus de patience, maintenant les résultats comptent plus. Les entraîneurs savent que la demande est aujourd’hui et demain».