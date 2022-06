Lionel Messi et Antonela Roccuzzo partagent des photos de leurs vacances à Ibiza

Avant d’entamer un second semestre 2022 intense, qui se conclura par la Coupe du monde 2022 au Qatar, Lionel Messi a profité de la trêve estivale pour profiter de vacances bien méritées en famille sur les plages d’Espagne, avant rejoindre la pré-saison avec le Paris Saint-Germain.

L’épouse de la star de Rosario, Antonela Roccuzzo, a partagé quelques images de cette balade amusante, entourée d’un temps ensoleillé et de plages tranquilles.

C’est la troisième étape des vacances de la famille Messi, après avoir visité l’Argentine et Barcelone, où ils ont accompagné Jordi Alba à son mariage, et maintenant, ils ont décidé de passer quelques jours au soleil dans un endroit calme, où ils pourront se ressourcer.

Dans sa publication, Antonela a partagé quatre images de la famille sur les plages d’Ibiza, en Espagne, avec pour titre : «La isla bonita» qui veut dire «La belle Île». Ils se retrouvent tous sur un yacht.

Le couple pose en maillot de bain et dans un autre leur plus jeune fils, Ciro, apparaît. Toute la famille a partagé les vacances avec ses amis, Cesc Fàbregas et sa compagne Daniella Semaan et leurs trois enfants, Lia, Capri et Leonardo.