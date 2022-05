Lionel Messi est clair : «Il mérite le Ballon d’Or, ça ne fait aucun doute…»

Lionel Messi se prépare à jouer la Finalissima contre l’équipe nationale italienne, mais avant cela, il a accordé une interview au média argentin de TyC Sports. Là, il a été consulté sur différentes questions d’actualité et surpris par son analyse du Real Madrid champion de la Ligue des champions.

«Cela me donne envie de gagner à nouveau la Ligue des champions, ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne la Ligue des champions, il y a des moments précis, des moments psychologiques, une erreur minimale vous laisse de côté et celui qui est le plus préparé la prend. Le Real Madrid est le champion mais pas C’est la meilleure équipe de cette Ligue des champions, mais elle a battu tout le monde, je ne veux pas m’en attribuer le mérite, mais c’est comme ça», a déclaré Messi dans TyC.

Messi a donné son avis sur le Real Madrid.

Dans le même ordre d’idées, Messi a rappelé ce qu’était la série contre le Real Madrid : «Le truc du Real Madrid nous a tués, ça a tué tout le vestiaire, plus comme le match, c’était le résultat. Je l’ai vécu toute ma vie en Espagne, je sais. ce qu’est le Real Madrid, je savais que cela pouvait arriver, parce qu’ils marquent un but de nulle part, je savais que sur ce terrain, ils venaient à vous et si cela se produisait, cela changerait le jeu. C’est arrivé à nous et au reste des équipes et ce n’est pas la première fois que cela arrive».

De plus, Messi a évoqué les sifflets ultérieurs des supporters du PSG : «Ce qui s’est passé est nouveau, une situation différente, ça ne m’est jamais arrivé au FC Barcelone, au contraire, les sifflets et la colère envers les joueurs et l’équipe. est compréhensible que nous avions. n’est pas la première fois que quelque chose comme ça lui arrive, être éliminé de la Ligue des champions. Alors si je suis d’accord ou pas sur les sifflets contre moi ou Neymar, étant ceux qui ont été signalés, mais bon, c’est arrivé et c’est tout».

Pour conclure, Messi a assuré : «Je préfère mettre ça de côté, je pense pouvoir renverser la situation, ne pas avoir le sentiment d’avoir changé de club et que ça ne s’est pas bien passé pour moi. Cette année va être différent, je connais le club, la ville, je suis plus à l’aise et je sais que ça va être différent».