Lionel Messi entre l’Espagne et la France : le mensonge et la vérité sur son avenir au PSG

Chaque fois que l’avenir de Lionel Messi semble plus incertain et ce qui au départ était tenu pour acquis concernant l’avenir du footballeur, il n’est plus aussi clair depuis qu’il a remporté la coupe du monde et sa dernière fois au PSG.

Depuis la consécration de la Coupe du monde, il semblait que le contrat de Lionel Mess avec le Paris Saint-Germain était un pacte qui n’avait pas été discuté, mais récemment, Gerard Romero a lâché un million de doutes en donnant de nouvelles informations sur l’avenir de La Pulga.

Le journaliste catalan a exprimé dans un flux en direct sur Twitch que l’avenir de Lionel n’était pas si clair au PSG, surtout après avoir remporté la Coupe du monde, qui était le plus grand rêve de Rosario.

Cela est dû, selon le journaliste, au fait que les perspectives n’étaient pas si claires pour Lionel une fois qu’il a remporté la coupe du monde et qu’il pourrait envisager d’autres options.

«Aujourd’hui, l’intention de Leo Messi n’est pas de prolonger son contrat avec le PSG et donc de ne pas renouveler avec l’équipe parisienne. La victoire en Coupe du monde au Qatar a changé la façon de penser du footballeur qui valorise d’autres types de choses pour lui. avenir immédiat», a avoué Romero.

Avec cette nouvelle où l’on ignorait l’avenir de la star argentine au PSG, les fans des Catalans espéraient une nouvelle fois que Lionel reviendrait à Barcelone. Cependant, dans les dernières heures, la rumeur a été démentie.

Fabrizio Romano apporte la vérité sur le contrat avec le PSG

Les déclarations de Gerard Romero ont rempli le monde du sport de spéculations et d’illusions et l’avalanche d’intrigues ne s’est arrêtée que lorsque Fabrizio Romano a décidé de briser le silence et de démentir toute rumeur susceptible de semer la confusion.

«La situation de Leo Messi n’a pas changé. Une nouvelle réunion avec le Paris Saint-Germain aura bientôt lieu pour discuter de la durée du nouveau contrat puis le signer… Leo prévoit de continuer à Paris, il a été question d’un accord verbal en décembre», rapporte l’expert du transfert.

«Ce qu’on m’a dit, c’est que Messi est sur le point d’accepter l’offre du PSG. Les deux parties veulent rester ensemble. Jorge Messi et le PSG discutent déjà des termes du contrat, du salaire et des formulaires, mais tout le monde espère que l’accord se concrétisera» Romano refusé, donc Messi est toujours au PSG.