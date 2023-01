Lionel Messi a repris l’entraînement avec son club en France, après de petites et fantastiques vacances qu’il a partagées avec sa famille.

Il y a quelques jours, pour la star argentine, tout était bonheur et joie jusqu’à ce jour où le coup dur que le Rosario a reçu a été annoncé.

Comme on le sait, il y a un joueur de haut rang qui pourrait être dans la zone offensive, cependant, un club anglais de renom a terni la fête du PSG.

Sur cette base, l’athlète slovaque fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir renouveler son contrat pour le reste de l’année. Avec tout ce cadre, l’équipe de Lionel Messi va tenter de remporter sa première Ligue des champions de son histoire.

Ainsi, le meilleur joueur du monde remuera ciel et terre pour que les Parisiens puissent soulever la coupe tant attendue. C’est ce dont il rêve, le 30e du PSG.

Mais le problème est que le joueur slovaque a demandé à l’équipe de France d’égaler son offre, en conséquence, ils pourraient se retrouver sans rien.

Il convient de rappeler que le PSG était très proche de remporter de grands titres comme Orejona lors de la saison 2020 lorsqu’il a fini par perdre la grande finale contre le Bayern Munich, informe Critical Voices.

Pour tout ce qui précède, Lionel Messi va pour un chapitre de plus et si tout se passe bien, il pourrait obtenir son cinquième titre sur le sol européen. Il l’a déjà fait dans les éditions des années 2006, 2009, 2011 et bien sûr 2015 respectivement.