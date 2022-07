Lionel Messi de retour au Barça ? La déclaration fracassante de Joan Laporta

L’Afrique du Sud a remporté la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine en battant le Maroc en finale 2 à 1 (mi-temps 0-0) samedi 23 juillet 2022 à Rabat.

Les deux buts sud-africains ont été inscrits par Hildah Magaia, intenable pendant toute la rencontre, qui offre ainsi aux Banyana Banyana leur première CAN de leur histoire.

L’attaquant sud-africaine Hildah Magaia, évoluant en première division coréenne, offrait l’avantage aux siennes (63e, 71e) avant la réduction du score de la buteuse de Tottenham Rosella Ayane (80e), qui ne changeait au sort de la rencontre.

Les joueuses de Reynald Pedros ne gagneront donc pas leur première finale, mais ont su déjà se distinguer parmi les meilleures nations du continent…

🏆 𝓣𝓗𝓔 𝓒𝓗𝓐𝓜𝓟𝓘𝓞𝓝𝓢 🏆#TeamSouthAfrica win the #TotalEnergiesWAFCON2022 for the first time in their history! 🌟#TotalEnergiesWAFCON2022 | #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/aaEyPvFPd2

— #TotalEnergiesWAFCON2022 (@CAFwomen) July 23, 2022