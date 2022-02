«Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ne peuvent pas…», le terrible constat

Pour la légende anglaise Gary Lineker, l’ère Ronaldo-Messi est bel et bien en train de toucher à sa fin. Agé respectivement de 35 et 37 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont au crépuscule de leur immense carrière.

Et cela commence à se voir sérieusement pour l’ancien attaquant Gary Lineker. Selon lui, les plus belles années de l’Argentin et du Portugais sont, à n’en pas douter, désormais derrière eux.

«Messi aura 35 ans en juin. Ronaldo vient de fêter ses 37 ans. Nous devrions probablement revoir nos attentes à la baisse. Ils font toujours des choses merveilleuses, mais même ces dieux du football ne peuvent pas défier le temps pour toujours», a ainsi écrit le consultant anglais sur Twitter.

Après avoir récolté douze Ballon d’or à eux deux (7 pour Messi, 5 pour Ronaldo), «La Pulga» et CR7» semblent plus que jamais sur le déclin. Rien d’anormal mais on a tellement été habitué à les voir survoler la planète football que leur retour sur terre laisse forcément une impression un peu étrange.