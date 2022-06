Lionel Messi : «C’est une personne pour qui j’ai beaucoup d’affection. C’est le meilleur joueur de l’histoire…»

Il y a exactement un an, en juin 2021, le FC Barcelone se trouvait dans une situation économique très complexe, différente d’aujourd’hui, et l’une des plus grandes joies qu’il allait avoir en termes de signatures était l’éventuelle arrivée de Georginio Wijnaldum, qui venait d’être l’un des meilleurs footballeurs du Liverpool de Jürgen Klopp.

Cependant, alors que tout semblait fermé, le redoutable Paris Saint Germain est apparu dans l’équation et a pris le joueur après lui avoir offert une somme d’argent plus élevée que ce que le FC Barcelone pouvait lui donner.

Chose qui fut sans doute l’une des plus grosses erreurs de la carrière du Néerlandais, puisque jusqu’à aujourd’hui, il n’a jamais su performer ni se démarquer dans un effectif parisien qui ne le prend guère en compte.

En plus de cela, cette semaine le site Get French Football News, après avoir compté 100 000 votes exprimés et consulté l’avis d’experts, a conclu que le footballeur est devenu «l’échec de l’année 2022 en Ligue 1», une récompense que ne doute aucun joueur. dans la ligue française veut recevoir.

Malgré cela, le choix semble le bon puisqu’il n’a pas brillé au PSG et pour couronner le tout, les blessures ne l’ont pas aidé tout au long de la saison.

Au total, il a disputé 38 matches officiels, bien que seulement 22 depuis le début, marquant seulement trois buts, étant largement l’un des plus critiqués de toute l’équipe.

La réalité est qu’il est très compliqué de pouvoir s’assurer que s’il était arrivé au FC Barcelone cela ne lui serait pas arrivé, ce qui est vrai c’est que les opportunités, la régularité et les minutes dans l’équipe culé n’auraient pas manqué, quelque chose qui aujourd’hui, n’a pas su rentrer dans la case parisienne.

Malheureusement pour lui, il a préféré l’argent à la gloire et bien qu’il ne l’ait pas confirmé, il doit sûrement se sentir mal de ne pas avoir accepté son arrivée au FC Barcelone à l’époque.