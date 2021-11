Lionel Messi : c’est comme ça que c’est de partager une équipe avec Sergio Ramos

Après 21 ans de relation avec le FC Barcelone, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone et a signé pour le PSG. Et après 16 saisons dans l’équipe première du Real Madrid, Sergio Ramos est sorti et a également signé pour le club de la capitale de la France.

Lorsque 2021 a commencé, personne, pas même le fan le plus imaginatif au monde, n’aurait placé la légende du culé maximum et l’emblématique capitaine madrilène dans la même équipe. Mais le football a ces rebondissements soudains et inattendus.

Dans une interview au journal Marca, le sextuple Soulier d’Or a admis qu’au début, c’était étrange d’être dans la même équipe que le champion du monde. Cependant, après l’avoir traité un peu plus, il a confirmé que le défenseur sévillan est une très grande personne.

Bizarre de l’avoir comme partenaire après tant de combats, mais ils s’apprécient déjà. Pour le génie argentin, avoir SR4 comme collègue est un spectacle.

«Au début, c’était étrange, après tant d’années à être rivaux, étant à la fois lui et moi capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone. Tant de classiques joués contre, tant de combats que nous avons eus sur le terrain. Mais c’était toujours là, nous nous respections toujours, peu importe à quel point nous étions rivaux. Et la vérité est qu’aujourd’hui l’avoir comme partenaire est un spectacle et petit à petit je pense qu’il nous rejoint déjà. Et j’espère qu’il jouera le plus vite possible, car il sera un joueur fondamental pour lutter aussi avec les objectifs».

«Je le connaissais déjà. Même si nous n’avions pas eu de grandes discussions, nous nous sommes vus en Ligue depuis de nombreuses années et j’avais déjà parlé plus d’une fois, et j’avais plus ou moins une idée de ce que c’était. Il avait d’anciens coéquipiers qui avaient été avec lui dans l’équipe nationale espagnole, donc je le connaissais. Et quand je suis arrivé plus tard et que je l’ai rencontré, et qu’on a eu plus de contact, c’est une très grande personne».

Sergio Ramos (45) et Lionel Messi (45) sont les joueurs qui ont disputé le plus de classiques en Espagne de toute l’histoire. Des joueurs emblématiques. Lionel Messi et Sergio Ramos sont arrivés en tant qu’agents libres au PSG. Bonnes affaires pour l’entité Parc des Princes.